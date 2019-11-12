الشاطر يواصل الهجوم على حكومة الوفاق ويتهمها بالخيانة

أخبار ليبيا24

اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر يوم الإثنين أن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا لازالت غير قادرة على إدانة ما وصفه بالتدخل الإماراتي في ليبيا.

وتساءل الشاطر، في هجوم جديد على المجلس الرئاسي، عن لزوم وجود حكومة الوفاق في المشهد السياسي الليبي، إذا لم تنتصر للمتضررين من العدوان الإماراتي، على حد قوله.

وقال الشاطر، في تغريدة على تويتر، “من للذين دكّت طائرات الإمارات مساكنهم ووجدوا أنفسهم في العراء. من يجبر ضررهم؟”.

وأضاف الشاطر، الذي غالبًا ما وجه انتقادات إلى حكومة المجلس الرئاسي، “ألا تشعر حكومة الوفاق بأنها تخون مواطنيها بامتناعها عن قطع العلاقات مع الدول المعتدية؟ كل التقارير أدانتهم إلا حكومة المتضررين من العدوان، ما لزومها سلطة تحكمهم ولا تنتصر لهم؟”.

وكان الشاطر، قد اتهم قبل يومين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، بأنها تتصرف في شؤون الدولة دون حسيب أو رقيب.

وقال الشاطر، “دخلنا الشهر الثامن من الاعتداء على الدولة والمتقاعد حفتر يصارع لاحتلال طرابلس لإخضاعها لنفوذه، ولازال رئيس المجلس الرئاسي يواصل من تعثر لآخر”.

وأضاف، الشاطر، الذي سبق أن أعرب عن خجله من مسوؤلي حكومة الوفاق، أن السراج هو الذي يُقر ميزانية الدولة ويصرفها دون رقابة تشريعية، وهو الذي يُدير معركة (العدوان) دون أن يعقد اجتماعات بمجلسه أو حكومته، ولا يُشكل حكومة حرب ولا يعين وزيرا للدفاع.