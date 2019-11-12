السيسي يبحث مع وزير الدفاع الروسي مستجدات الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الفريق أول سيرجي شويجو، وزير دفاع روسيا الاتحادية، بحضور القائم بأعمال السفير الروسي في القاهرة، وعدد من كبار المسئولين العسكريين الروس.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، في بيان له، أن اللقاء شهد التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما ليبيا وسوريا، موضحًا أنه توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية التمسك بالحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية، بما يلبى تطلعات شعوب المنطقة في استعادة الأمن والاستقرار.

وتابع أن الجانبان أكدا الحاجة إلى تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء التحديات التي يتعرض لها الشرق الأوسط، والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة.