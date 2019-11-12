السّراج يبحث مع صنع الله خطّة زيادة القدرة الإنتاجية للنّفط والغاز

أخبار ليبيا 24ـ خاصّ

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج”، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، خطة زيادة القدرة الإنتاجية ورفع معدلات التصدير للنفط والغاز.

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس الوضع العام لقطاع النفط والغاز، وما جرى إنجازه في القطاع بدءًا من انطلاق المرحلة الثانية في الإنتاج بحقل الفارغ.

وتطرق الاجتماع الصعوبات التي تواجه قطاع النفط والغاز، والخطوات المتخذة لتوفير المتطلبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط لتحقيق مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

ووفقا لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فقد أكد السراج على تذليل هذه الصعوبات دعما للاقتصاد الوطني الذي يعد النفط شريانه الرئيسي.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت خلال اليومين الماضيين ارتفاع طاقة إنتاج حقل الفارغ إلى 250 مليون قدم مكعب من الغاز، إلى جانب إنتاج حوالي عشرة آلاف برميل من المكثفات يوميا من سبع آبار.