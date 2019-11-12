أهالي حي الزهور يخلون منازلهم قسرًا بأوامر من قوات الوفاق

أهالي حي الزهور يخلون منازلهم قسرًا بأوامر من قوات الوفاق حمّلوا أمتعتهم على متن سيارات نقل خوفًا من سرقتها

أخبار ليبيا24

أخلى أهالي حي الزهور بمنطقة صلاح الدين بطرابلس اليوم الثلاثاء منازلهم بعد تلقيهم أوامر من قبل الجماعات المسلحة لحكومة الوفاق.

وأظهرت صور اطلعت عليها أخبا ليبيا 24 قيام الأهالي بالنزوح إلى خارج الحي، حيث قاموا بنقل أغراضهم بواسطة سيارات نقل صغيرة خوفًا من تعرض منازلهم للسرقة بعد الإخلاء.

ويأتي هذا النزوح في ظل تزايد الاشتباكات بين الجيش الوطني وقوات الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس.

وردد شهود عيان اليوم الثلاثاء إنهم لازالوا يسمعون أصوات قوية للمدفعية في عدة محاور بطرابلس.

وقال آمر غرفة السيطرة بقوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق، علي بوزيان، اليوم الثلاثاء، إن الاشتباكات لازالت متواصلة في محوري اليرموك وصلاح الدين جنوبي العاصمة طرابلس.

وتخوض وحدات الجيش الوطني من أبريل من هذا العام عملية تحرير طرابلس من الجماعات المسلحة المُسيطرة على العاصمة.

وقال المُنذر الخرطوش المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني، إن مدفعية الجيش تتعامل بدقة مع مواقع قوات، في مختلف محاور القتال بالعاصمة طرابلس.