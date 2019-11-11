نقيب المعلمين يؤكد استمرار الإضراب العام

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أكد نقيب النقابة العامة للمعلمين في ليبيا على استمرار الإضراب العام حتى نيل الحقوق كاملة بتنفيذ قانون زيادة المرتبات للعاملين في قطاع التعليم الصادر عن مجلس النواب.

وجدد الأستاذ عبدالنبي صالح النف أن المطالب لم تتحقق كاملة، مؤكدًا أن مطالب المعلمين مشروعة وقد شرعها المشرع الليبي المتمثل في مجلس النواب.

ودعا النف في تسجيل مصور جميع المعلمين والعاملين بقطاع إلى الاستماتة وعدم الرضوخ للضغوطات والتهديدات. وقال في رسالة موجهة للمعلمين: “اليوم سنقف وقفة عز إما أن نكون أو لا نكون، ولن نعود مطأطئي الرؤوس والمهانة على وجوهنا”، مشيرًا إلى أن النصر أصبح قاب قوسين أو دنى.

ودخلت النقابة اعتبارًا من يوم أمس الأحد في إضراب عام، وذلك لعدم تنفيذ قانون زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم، حيث جاء الإعلان عن هذا الإضراب عقب تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم الأربعاء في ميدان المعلم بوسط بنغازي.

وأرجعت النقابة أسباب الدخول في إضراب عام إلى عدم الالتزام بالاتفاق الموقع بينها وبين رئاسة مجلس النواب يوم 15 أكتوبر الماضي، والقاضي بصرف 50 بالمئة من الزيادة المقررة وفقًا لقانون الزيادة ابتداء من شهر نوفمبر الجاري، على أن تكون النسبة المتبقية كمديونية تدفع لاحقًا، متى تحسنت الظروف.

واعتبرت الحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق كذلك أن من الصعب في هذه الفترة التي بها البلاد تنفيذ قانون الزيادة، وذلك لعدم توفر التغطية المالية لهذه الزيادة.