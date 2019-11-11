نتيجة خطأ أدى لوفاة مريضة .. طبي بنغازي يقرر إيقاف أحد عناصر التمريض الممرض يتبع إداريًا لمستشفى الهواري

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت إدارة مركز بنغازي الطبي إيقاف أحد عناصر التمريض نتيجة ارتكابه خطأ طبي أدى إلى وفاة مريضة .

إدارة المركز أشارت إلى أن الممرض يتبع إداريًا لمستشفى الهواري، لافتة إلى أنها طالبت إدارته بالتحقيق معه كونها صاحبة الاختصاص .

وأوضحت الإدارة أن الممرض قام بإعطاء المريضة حقنة مضاد حيوي بالخطأ في الوريد وكان من المفترض أن تعطى في العضل .

ولفتت إدارة طبي بنغازي إلى أن الممرض سلم نفسه لأحد مراكز الشرطة بالمدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية .