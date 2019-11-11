نتيجة خطأ أدى لوفاة مريضة .. طبي بنغازي يقرر إيقاف أحد عناصر التمريض

الممرض يتبع إداريًا لمستشفى الهواري

0

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت إدارة مركز بنغازي الطبي إيقاف أحد عناصر التمريض نتيجة ارتكابه خطأ طبي أدى إلى وفاة مريضة .

إدارة المركز أشارت إلى أن الممرض يتبع إداريًا لمستشفى الهواري، لافتة إلى أنها طالبت إدارته بالتحقيق معه كونها صاحبة الاختصاص .

وأوضحت الإدارة أن الممرض قام بإعطاء المريضة حقنة مضاد حيوي بالخطأ في الوريد وكان من المفترض أن تعطى في العضل .

ولفتت إدارة طبي بنغازي إلى أن الممرض سلم نفسه لأحد مراكز الشرطة بالمدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

المزيد من الأخبار

مركز مكافحة الأمراض يفتتح عيادة لعلاج اللشمانيا بمصراتة

قيادة الجيش تجدّد نفيها استهداف القسم المدني بمطار معيتيقة

“ليبيانا” تطلق خدمة إنترنت الـ4G داخل منطقة الأبيار

تعليم المؤقتة تحمل البعثة الأممية مسؤولية اختطاف رئيس جامعة الزيتونة ورفيقه

المزيد

مركز مكافحة الأمراض يفتتح عيادة لعلاج اللشمانيا بمصراتة

قيادة الجيش تجدّد نفيها استهداف القسم المدني بمطار معيتيقة

“ليبيانا” تطلق خدمة إنترنت الـ4G داخل منطقة الأبيار