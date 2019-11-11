مركز مكافحة الأمراض يفتتح عيادة لعلاج اللشمانيا بمصراتة

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة، أمس الأحد، عن افتتاح عيادة مختصة لعلاج مرض اللشمانيا بالمدينة.

وأكد المركز، استعداده الكامل لتقديم الخدمات العلاجية لجميع الحالات من داخل وخارج المدينة، بحسب ما نشر مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضح المركز، أن مواعيد استقبال الحالات ستكون كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من الساعة الرابعة والنصف إلى الثامنة مساء في مقر المركز بمنطقة رأس علي بجانب معهد الهندسة التطبيقية.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد تسلم من وزارة الصحة خلال اليومين الماضيين شحنة تحتوي على 20 ألف حقنة لعلاج مرض اللشمانيا، وتعد هذه الشحنة الأكبر من نوعها التي توردها الوزارة في السنوات الماضية.