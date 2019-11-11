مركز شرطة البيضاء المدينة يضبط تاجر مخدرات تم إعداد كمين تمكن من خلاله أعضاء التحريات بالمركز من القبض على التاجر

أخبار ليبيا24

أعلم مركز شرطة البيضاء المدينة اليوم الإثنين تمكنه من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته كمية من مخدر الحشيش منها المعد للاتجار.

وأوضح مركز شرطة البيضاء المدينة أنه بعد التحري وجمع المعلومات تم إعداد كمين تمكن من خلاله أعضاء التحريات بالمركز من القبض على التاجر.

وأشار المركز إلى أنه تم أيضًا ضبط أسلحة بدون ترخيص بحوزة التاجر ، لافتا إلى أنه تم الانتقال به للمركز للتحقيق معه.

ولفت مركز شرطة البيضاء المدينة إلى أنه بعد استكمال الإجراءات الضبطية سيتم إحالته إلى النيابة العامة.