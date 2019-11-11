قيادة الجيش تجدّد نفيها استهداف القسم المدني بمطار معيتيقة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

نشرت القيادة العامة لقوات الجيش، شريطا توضيحيًا، يبيّن أن قوات الجيش، لم تستهدف القسم المدني بقاعدة معيتيقة.

القيادة أكدت – عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك – أن القسم العسكري سيكون هدفا مشروعا لمقاتلات سلاح الجو، حتى إنهاء الخطر الصّادر منه .

وقالت القيادة إن الإعلام المضاد المؤيد للمجموعات المسلحة، يعمل دائما على نقل صورة مغالطة عن الأهداف التي يقوم سلاح الجو باستهدافها داخل قاعدة معيتيقة العسكرية، مشيرة إلى أنه كثيرا ما يحاول التسويق بأن سلاح الجو بالقوات المسلحة يستهدف القسم المدني داخل هذه القاعدة العسكرية .

وكان الناطق باسم قيادة الجيش اللواء أحمد المسماري، قال إن القوات لن تتوانى عن استهداف أي مواقع تهدد أمن وسلامة ليبيا.

المسماري أفاد ـ في مؤتمر صحفي ـ بأن سلاح الجو دمّر منظومة صواريخ داخل الكلية الجوية بمصراتة، كما نفذ غارات جوية مكثفة ودقيقة على عدة مواقع لمسلحي الوفاق في طرابلس وغيرها من المناطق، مؤكدا أن سلاح الجو تمكن من تدمير طائرة مسيرة وذخائر كانت مخزنة في قاعدة معيتيقة، وذلك بعد رصد هبوط طائرة شحن في القاعدة يوم الأحد.

وأوضح المسماري، أن القوات المسلحة حققت في حربها على المليشيات والمجموعات الإرهابية نجاحات كبيرة في طرابلس، مستفيدة من الخبرات التي تحصلت عليها خلال المعارك التي خاضتها على مدى السنوات الماضية.