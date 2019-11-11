حسن الصغير يقول إن السراج والكبير سيتخذان إجراءات بشأن عُملة مركزي البيضاء الصغير يعتبر أن هذه الإجراءات ستقضي على مُدخرات برقة وفزان

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قال وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، والسفير السابق لليبيا بالسنغال، حسن الصغير، اليوم الإثنين، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير سيصدران قرارات واجراءات ضد العُملة الليبية المطبوعة في روسيا من قبل المصرف المركزي البيضاء واعتبارها (عملة مزورة).

واعتبر الصغير، في تدوينة على فيسبوك، أن هذه الإجراءات “ستقضي على مُدخرات سكان برقة وفزان وسيفاقم من معاناتهم ويجعل كل تداولاتهم وبيوعهم بأوراق مزورة وسيمنع ايداع هذه العملة بالمصارف”.

كما اعتبر، أن الحل في برقة وفزان إن صدر هذا القرار، “أن يتوجه الناس والأعيان وعمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وكل الفاعلين، لأبار إنتاج النفط والغاز وصمامات وأنابيب النقل ومواني التصدير وإيقاف تدفق النفط والغاز، ومنع الأجانب العاملين بالحقول والموانئ من الدخول عبر المنافذ الدولية دون التعرض لهم ولسلامتهم البدنية أو الإساءة لهم”.

وقال الصغير، “إن المواطنين والسلطات المحلية والفاعلين في المناطق لا تملك تجاههم لا الشركات النفطية ولا الدول الإقليمية والقوى الدولية أي قوة سوى المناشدات وتوسيط أطراف ليبية لفك الحصار عن الحقول والموانئ وخطوط النقل”.

وأشار إلى أن مجلس النواب والحكومة المؤقتة والجيش يتعاطون مع الشأن الإقليمي والدولي ولديهم اعتباراتهم وسيخضعون لضغوطات إن هم أوقفوا الإنتاج مباشرة.