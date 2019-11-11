تعليم المؤقتة تحمل البعثة الأممية مسؤولية اختطاف رئيس جامعة الزيتونة ورفيقه

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدانت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، واقعة اختطاف رئيس جامعة الزيتونة بترهونة، الدكتور عبد الفتاح المالطي، ورفيقه أحمد مسعود، المُسجل العام للجامعة، موضحة أنها تعتبر هذه الحادثة الشنيعة انحرافًا خطيرًا عن القيم الراقية التي نشأ عليها المجتمع الليبي.

الوزارة تابعت في بيان لها، أن تلك القيم بُنيت على أساس احترام التعليم وكل العاملين فيه من أساتذة مُبجلين وأكاديميين أفاضل، وكل من يؤدي عملاً يدعم رسالة التعليم السامية.

وحّملت وزارة التعليم، المسؤولية القانونية، للجهات التي قامت بهذا الفعل الشنيع، موضحة أنها تحث كل الجهات المعنية في ليبيا على الاهتمام والبحث في ملابسات هذه الحادثة.

وطالبت الجهات الأمنية ونقابات أعضاء هيئة التدريس والحكماء، والمجتمع المدني، بكافة مؤسساته، بالتدخل العاجل والسريع لضمان سلامة أرواح المُختطفين، وإطلاق سراحهما وإعادتهما إلى أهلهم سالمين.

وفي ختام البيان، طالبت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعلى رأسها غسان سلامة، بالتدخل والإفراج عنهما، مُناشدة الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام المختلفة بالقيام بواجباتها التي تحتمها عليهم الأسس القانونية والأخلاقية، والتي قامت عليها هذه المؤسسات تجاه هذه الحادثة وأمثالها من الأمور التي لا يسوغ لأحد التقاعس والسكوت عنها.

وكانت جامعة الزيتونة أكدت اختطاف رئيس الجامعة وزميله المسجل العام الخميس الماضي في طريق سرت الجفرة.