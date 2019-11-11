تحذير ليبي من عمليات سرقة بمدينة إسطنبول

أخبار ليبيا24

دعت القنصلية العامة الليبية في مدينة إسطنبول التركية اليوم الإثنين المسافرين الليبيين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذّر أثناء تجولهم داخل المدينة، خاصة في مراكز التسوق.

وأرجعت القنصلية هذا التنبيه إلى تعرض الكثير من المواطنين إلى سرقة حقائب اليد، والتي غالبًا ما تحوي جوازات السفر والنقود.

وتعد إسطنبول من أهم المدن التركية التي يقصدها التجار والسائحين الليبيين، لوجود العديد من المراكز التجارية الكبيرة فيها.