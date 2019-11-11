بوتين وميركل يؤيدان وقف إطلاق النار في ليبيا

بوتين وميركل يؤيدان وقف إطلاق النار في ليبيا الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية يبحثان الوضع في ليبيا

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، خلال اتصال هاتفي الوضع في ليبيا.

وقال الكرملين، إن بوتين وميركل “يؤيدان وقف إطلاق النار الفوري في ليبيا من دون شروط مسبقة”.

وأضاف، أن الرئيس الروسي أشاد بخطوات ألمانيا الخاصة بالوساطة والهادفة إلى استئناف الحوار الليبي ودور أكبر للمجتمع الدولي في إيجاد حل سلمي للقضية الليبية.

وتستعد ألمانيا منذ أكثر من شهر إلى عقد مؤتمر دولي في برلين لإيجاد حل للوضع الراهن في ليبيا.