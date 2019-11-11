باشاغا: تركيا لم تخرق قرار حظر الأسلحة على ليبيا وزير داخلية الوفاق يقول إن تركيا وقفت وقفة شجاعة مع حكومته

أخبار ليبيا24

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، فتحي باشاغا، إن تركيا لم تخترق أي قوانين سواء كانت ليبية أو دولية بشأن حظر تسليح الأسلحة على ليبيا.

وأضاف باشاغا، في لقاء ضمن برنامج “المسافة صفر” الذي بث يوم الأحد على قناة الجزيرة القطرية، وتابعته أخبار ليبيا24، أن حكومة الوفاق تتعامل مع تركيا على هذا السياق، مؤكدًا أن أنقرة وقفت وقفة شجاعة مع حكومة الوفاق.

وقال باشاغا، إن من حق حكومة الوفاق عندما وجدت أن الطائرات المسيرة تقصف في أبناء طرابلس ومطار معيتيقة، أن تتعامل مع أي دولة لتحمي أولادها وأبنائها ونسائها وكذلك طرابلس، مشيرًا إلى أن هذا حق مشروع للدفاع عن النفس وغير مخجل.

ويتهم مجلس الأمن تركيا ودولًا أخرى بينها الإمارات بخرق حظر تسليح الأسلحة على ليبيا المفروض منذ مارس 2011.

وينص قرار حظر الأسلحة على ليبيا رقم 1970 على “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار”.