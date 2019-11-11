القوات المسلحة تحافظ على نقاطها..الخرطوش: كتيبة 298 دبابات تتجهز لمهام جديدة المدفعية تتعامل بدقة مع عدد نقاط قوات الوفاق

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أكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الإثنين أن آمر كتيبة 298 دبابات العقيد جمعة العبيدي التابعة لـ”اللواء 73 مشاة” يقوم بتجهيز قوة دبابات لدعم وحدات اللواء في مهامها الجديدة.

وأفاد الخرطوش أن الوحدات العسكرية القتالية التابعة لغرفة عمليات المنطقة الغربية تحافظ على كل النقاط التي سيطرت عليها في الـ 48 ساعة الأخيرة.

وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن المدفعية تتعامل بدقة مع عدد نقاط قوات الوفاق وسلاح الجو لا يغيب عن سماء العاصمة ويستمر في تدمير مواقع تخزين الذخائر ومناطق تستخدم لتمركز عناصر قوات الوفاق في الأيام الأخيرة.

ولفت الخرطوش إلى أن سرية الهاون التابعة لـ”اللواء 73 مشاة” تنجح في استهداف مواقع تمركز عناصر قوات الوفاق في طريق لاصفاح قتل على إثره عدد من الأفراد وتدمير سيارة.

وأكد المسؤول الإعلامي أن الدعم مستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لحرب تطهير وتأمين طرابلس بالكامل.