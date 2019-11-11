العثور على شاحنة قرب سرت دون العثور على سائقها

العثور على شاحنة قرب سرت دون العثور على سائقها تكليف دوريات وحدة المفرزة الاحتياطية وقسم البحث الجنائي سرت

أخبار ليبيا24

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين صورًا لشاحنة موجودة بمطار السبعين جنوب مدينة سرت دون العثور على سائقها أو أي شخص فيها أو بالقرب منها.

وعثر في الشاحنة بحسب مستخدمو مواقع التواصل على مجموعة من الأغنام إضافة إلى رخصتي قيادة إحداها باسم امحمد عمر عبدالله والثانية باسم سالم صلاح محمد.

والشاحنة من نوع “داف” مواشي اللون أزرق وتحمل لوحة رقم ليبيا 8/6987، وكانت متوقفة في مكانها بعد صلاة المغرب بجانب الطريق.

وذكرت مديرية أمن سرت أنه تم تكليف دوريات وحدة المفرزة الاحتياطية وقسم البحث الجنائي سرت من قبل مدير الأمن للتوجه إلى الشاحنة جنوب المدينة 80كم.

وأشارت إلى أنه بالتعاون مع قوة حماية وتأمين سرت وأهالي المنطقة تم جلب الشاحنة لقسم البحث الجنائي سرت للتحقيق في الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشخصين المفقودين.