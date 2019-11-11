السراج يبحث ملف الاستثمارات الليبية في الخارج السراج يبحث مع رئيس مؤسسة الاستثمار تطوير ملف الاستثمارات الخارجية

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بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الاثنين، ملف الاستثمارات الخارجية لليبيا، مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية مصطفى الخطاب والمدير العام للشركة سالم حنيش، وفق ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

ووفقا للمكتب الإعلامي، فقد تطرق الاجتماع إلى آليات متابعة استثمارات الشركة وسبل تطويرها، إضافة إلى مناقشة الوضع الحالي للاستثمارات في الخارج، وإحاطة السراج بأهم ما جرى إنجازه مبديا ملاحظاته بالخصوص.

وتعد المؤسسة الليبية للاستثمار من أهم المؤسسات السيادية في ليبيا، لما لها من أهمية كبرى في الاقتصاد المحلي والإيرادات الداخلية والخارجية.