الأمطار بطرابلس تأجل بدء تشغيل مطار معيتيقة

أخبار ليبيا 24

أوضحت إدارة مطار معيتيقة الدولي، أن هطول الأمطار على مدينة طرابلس خلال الأيام الماضية أدت إلى تأجيل البدء رسميا في التشغيل الفعلي للمطار.

ونوهت إدارة المطار اليوم الإثنين، إلى أن هطول الأمطار تسببت في وقوع أضرار بسقف وأنابيب تصريف المياه بالمطار، مما أضطر إلى تأجيل البدء في التشغيل الفعلي، وذلك إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأشارت إدارة المطار، إلى أن العمل لازال متواصل لرصف مواقف السيارات المقابل للصالة والمحاذية لشركة البراق، مجددة تأكيدها على تأخر عودة تشغيل المطار إلى حين الانتهاء من الصيانة والتوسعة المقررة.

يذكر أن وزارة المواصلات بحكومة الوفاق قد عقدت نهاية الشهر الماضي، بالتعاون مع وزارة الداخلية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مؤتمرا صحفيا أعلن فيه استئناف العمل بمطار معيتيقة.

وكانت مصلحة الطيران المدني قد أعلنت مطلع سبتمبر الماضي؛ تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي بعد تعرضه للقصف نتيجة للمعارك التي تدور في محيط طرابلس، ونقل جميع الشركات الجوية رحلاتها إلى مطار مصراتة الدولي.