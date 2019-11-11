الأحيرش يصدر تعليماته بشأن صيانة الجسور الحيوية بشرق ليبيا من بينها جسر درنة وجسر الباكور

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

أصدر نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة لشؤون الهيئات رئيس الوزراء المكلف الدكتور “عبدالرحمن الأحيرش” تعليماته بالإسراع في إنهاء الدراسات اللازمة لصيانة بعض الجسور الحيوية في مناطق شرق ليبيا.

واجتمع “الأحيرش” اليوم الإثنين في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن “محمد علي عبد القادر” ومدير إدارة المشروعات بديوان مجلس الوزراء المهندس “إبراهيم الدعباج”.

وناقش الاجتماع الآلية الموضوعة والشركات التي تم تكليفها لوضع الدراسات اللازمة لصيانة جسر درنة وجسر الباكور.

وأصدر “الأحيرش”، تعليماته بضرورة إنها الإجراءات للبدء الفعلي في صيانة هذه الجسور لضمان ولما تمثله هذه الجسور من أهمية؛ نظرا لوقوعها في مكان حيوي.