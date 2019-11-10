وصول ناقلة بنزين إلى طبرق شركة البريقة تؤكد توفر الوقود بكميات كافية في طبرق

أخبار ليبيا 24 -خاص

وصلت اليوم الأحد ناقلة بنزين إلى رصيف ميناء البريقة في طبرق محملة بـ25 ألف طن متري من الوقود.

وقال مدير إدارة منطقة طبرق بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، عيد حدوث المنصوري، لأخبار ليبيا 24، إن ناقلة ديزل وعلى متنها 25 ألف طن من متري ستصل إلى نفس الميناء الأسبوع القادم.

وأكد المنصوري، أنه لا وجود لأزمة وقود بالمنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لمدة شهر والطلبيات الخاصة بشهر ديسمبر جاهزة.

وكشف، أن شركة البريقة تقوم حاليًا بتجهيز وإعداد طلبيات العام القادم 2020.

كما أكد المنصوري، أن شركة البريقة لتسويق النفط والغاز تقوم بعملها على أكمل وجه، وناقلات الوقود ستصل تباعًا إلى رصيف البريقة بطبرق ورأس المنقار في بنغازي.

وأوضح أن سيارات نقل الوقود التابعة لعدد من الشركات الناقلة تنقل الوقود من مستودع طبرق غربًا إلى منطقة بيت ثامر وإلى أمساعد شرقًا حتى الجغبوب جنوبًا.

وأفاد مدير إدارة منطقة طبرق بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، أن مبيعات الشركة بالمنطقة تتجاوز المليون لتر يوميًا وعمليات استيراد الوقود تسير بسلاسة وحسب القوانين الدولية ولا يمكن لأحد أن يمنع وصول الوقود إلى كل أنحاء ليبيا.