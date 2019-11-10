محذرًا شباب طرابلس .. اليسير: التيار الإسلامي يستخدمكم لصالح مشروع إرهابي مشبهًا مصيرهم بمصير الإرهابي وسام بن حميد وبوكا العريبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني المنتهي ولايته، عبد المنعم اليسير،الشباب المغرر بهم، من مصير مثل الإرهابي وسام بن حميد، والمدعو محمد العريبي الملقب بــ”بوكا” ، اللذين تم إقناعهم بأنهم قادة ثوار وسوف ينتصرون، حتى الزج بهم في المحرقة عبثا.

اليسير قال ، تدوينة له عبر حسابه الخاص على فيسبوك، السبت، إن التغرير بالشباب يأتي من أجل “مشروع إرهابي متخلف قذر”، لكي يبقى سراق المال العام في السلطة.

مؤكدًا أن مصير المغرر بهم مثل من سبقوهم، لاسيما أنهم الآن في مواجهة مع أغلبية الشعب الليبي.

وتوجه إلى الشباب قائلا: “إن كنتم فعلاً تدافعون عن ثورة شعبية، لقاتل معكم أغلبية الشعب الليبي أو لم يكون هناك ضرورة للقتال”.