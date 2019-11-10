قيادي عسكري يتهم الوفاق بالمسؤولية عن ازدياد نشاط التهريب بالجنوب مؤكدًا أن كل قيادات المافيات موجودة في مقر إقامة السراج

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم القيادي العسكري السابق بمنطقة سبها، عميد محمد يونس، حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بازدياد عمليات تهريب المخدرات والسلاح، بالإضافة إلى السلع والوقود، وصولا إلى تهريب البشر من المهاجرين غير الشرعيين والخارجين على القانون

يونسأوضح أن حكومة الوفاق مسؤولة عن تقويض جهود رجال الجيش والأمن في المنطقة الجنوبية، خصوصًا في حوض مرزق والشريط الحدودي .

وقال في تصريحات صحفية إن عملية “فرض القانون” التي أطلقها قائد الجيش المشير خليفة حفتر في يناير الماضي، ضربت الجريمة في عمقها حتى كادت تختفي ملامحها، لافتًا إلى أن دعم الوفاق لمليشيات حسن موسى التباوي، المعروفة بمليشيا حماية الجنوب، بالمال والعتاد والمرتزقة زاد من حدة الأزمة منذ السايع عشر من أغسطس الماضي، وجعل للمهربين سطوة كبيرة في تلك الحدود.

وأوضح أن الهدف من عملية احتلال العصابات التشادية لحوض مرزق، كان لتأمين المسالك الصحراوية لهؤلاء المهربين، مؤكدا أن كل هذه المافيات مقر قيادتها الحقيقي قاعدة “أبوستة البحرية” مقر إقامة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، حسب تعبيره .