تكليف العقيد وهبي الرخ مديرًا لأمن المرج

أخبار ليبيا 24

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف، قرارا يقضي بتكليف العقيد وهبي الرخ مديرًا لمديرية من المرج.

وسيتولى الرخ منصب مدير أمن مدينة المرج خلفًا للعميد سالم ماضي، بحسب القرار الذي تحصلت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه اليوم الأحد.

ونص القرار الصادر الخميس الماضي، على العمل به اعتبار من تاريخ صدوره، داعيا الجهات المختصة تنفيذه وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

وكان وهبي الرخ قد شغل في السابق منصب عميد بلدية المرج بعد أن كلفه الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من (درنة شرقًا إلى بن جواد غربًا) رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرازق الناظوري، بالمنصب في 9 أبريل 2017.