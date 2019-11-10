المشري: حكومة الوفاق اشترت أسلحة من تركيا بطرق قانونية

أخبار ليبيا24

اعتبر رئيس مجلس الدولة خالد المشري أن شراء حكومة الوفاق لأسلحة من تركيا لا يتعارض مع قرار حظر بيع وتوريد الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011.

وقال المشري، في لقاء ضمن برنامج “المسافة صفر” الذي بث اليوم الأحد على قناة الجزيرة القطرية، تابعته أخبار ليبيا24، إن شراء حكومة الوفاق الأسلحة من تركيا جاء بطرق قانونية وعقود مسجلة، ولم تتلق أي دعم مجاني مخالف لقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف المشري، أن الدول الحليفة لحكومة الوفاق مثل تركيا وقطر لم تقدم أي دعم للحكومة بالمعنى الحقيقي، مؤكدًا أن تلقته الحكومة من أسلحة دفع ثمنها مقابل عقود رسمية صحيحة مع بعض الدول مثل تركيا.

يشار إلى أن مجلس الأمن أصدر في مارس 2011 قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار”.