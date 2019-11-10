المؤقتة تصدر قرارًا بإنشاء مقر “مؤقت” لها في صبراتة إنشاء فرع لها بالمنطقة الغربية على غرار افتتاح مقرها في مدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت الحكومة المؤقتة القرار رقم 918 لسنة 2019م، بشأن إنشاء فرع ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الغربية مؤقتا، ليكون مقره مدينة صبراتة.

وأوضحت الحكومة المؤقتة، في قرارها الصادر في السابع من نوفمبر الجاري، أنه يتم بدء العمل بالقرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه.

وكانت الحكومة المؤقتة، دشنت في شهر سبتمبر الماضي، ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور رئيس وأعضاء المجلس وعدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين وعدد من أعيان المدينة.

وأكد الناطق باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، خلال تقديمه لحفل الافتتاح، أن هذا الصرح المعماري يعد الأول في تاريخ المدينة، حيث شيد وتم تجهيزه وفقا لأعلى مستوى، مضيفا أن إنشاء المقر ضمن مشاريع إعادة الاستقرار لبلدية بنغازي.