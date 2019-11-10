الليبي على سعيد عمر يتوج بذهبية إفريقيا للجودو البطل الليبي يتحصل على الذهبية عقب فوزه في النهائي على بطل الكاميرون

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توج الرياضي الليبي علي سعيد عمر بالقلادة الذهبية لبطولة إفريقيا المفتوحة ياوندي المقامة بالكاميرون، في وزن فوق 100 كيلوجرام.

وتحصل البطل الليبي على الذهبية عقب فوزه في النهائي على رياضي من الكاميرون، فيما نال بطل إفريقيا وبطل الألعاب الإفريقية 2019 السنغالي أنداي على القلادة البرونزية.

وقد شاركت ليبيا في هذه البطولة بثلاثة رياضيين من بين 73 رياضياً و43 رياضيةً.

يشار إلى أن البطولة الإفريقية المفتوحة للجودو قد أقيمت بمشاركة 24 دولة من مختلف أنحاء العالم.