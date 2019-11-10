الأفريقية تستأنف رحلاتها إلى عمان من طرابلس

الأفريقية تستأنف رحلاتها إلى عمان من طرابلس المرضى الليبيين والمرافقين تم إعفائهم من طلب الموافقة المسبقة لغرض تأشيرة العلاج

أخبار ليبيا24- خاص

أكدت الخطوط الجوية الافريقية اليوم الأحد استئناف رحلاتها إلى عمان من طرابلس بداية من يوم الجمعة المقبل.

وأضافت شركة الخطوط الجوية الافريقية أنها ستسير رحلتين إسبوعياً يومي ( الإثنين / الجمعة ) من كل أسبوع .

وأفادت الشركة أن الأسعار ستكون تشجيعية وبـ 950 دينار ذهاب وعودة ، وإصدار الموافقة المسبقة للتأشيرة بـ سعر ( 200 دينار ليبي ).

وأوضحت الشركة أن المرضى الليبيين والمرافقين تم إعفائهم من طلب الموافقة المسبقة لغرض تأشيرة العلاج بتقديم ( تقرير طبي ) للرجال فوق السن ( 50 ) والأطفال دون السن (15) و النساء لكل الأعمار في حالة العلاج.

وأشارت الخطوط الجوية الافريقية كما إلى أن المرافقين للمرضى لا يحتاجون لموافقة التأشيرة.

وذكرت الشركة أن هناك رسوم دخول يتم دفعها في مطار الملكة علياء عمان قيمتها ( 40 دينار أردني).