اتفاق بين ليبيا ومالطا على اعتراض زوارق المهاجرين اتفاقية على إعادة زوارق المهاجرين المتجهة إلى منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا

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كشفت صحيفة مالطية اليوم الأحد نقلا عن اتفاق حكومي سري، أن القوات المسلحة المالطية بدأت تعاونا مع حرس السواحل في ليبيا لإعادة زوارق المهاجرين المتجهة إلى منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

وذكرت رويترز، أن الحكومة في فاليتا رفضت التعليق مباشرة على التقرير الذي نشرته صحيفة “صنداي تايمز أوف مالطا”، ولكنها أكدت إنها تعمل مع حرس السواحل الليبي منذ سنوات طويلة وإنها تعمل دائما وفقا للقانون.

وقالت الصحيفة، إن بنود الاتفاق تقضي بأنه عند رصد مركب للمهاجرين يبحر صوب مالطا تطلب القوات المسلحة في مالطا تدخل حرس السواحل الليبي لاعتراضها قبل أن تدخل المياه الإقليمية لمالطا.

وكانت منظمات غير حكومية قد استنكرت اتفاقات سابقة، طلبت إيطاليا بمقتضاها من حرس السواحل الليبي احتجاز زوارق المهاجرين في المياه الإقليمية الليبية.

ووفقا لوكالة رويترز، فإن المنظمات قد أكدت أن اللاجئين يواجهون تعذيبا وانتهاكات في ليبيا في ظل غياب حكم القانون، على حد قولها.

ورأت الوكالة، أن اتفاق مالطا يبدو أنه يذهب إلى مدى أبعد وذلك من خلال تشجيع حرس السواحل الليبي على التحرك خارج المياه الإقليمية الليبية التي تمتد نحو 22.2 كيلومتر من الساحل الليبي لتعمل في منطقة البحث والإنقاذ الواسعة التي تديرها مالطا.

وقبلت مالطا بضع مئات من المهاجرين في الشهور الماضية لكنهم جاءوا جميعا تقريبا من سفن الإغاثة التابعة للجمعيات الخيرية التي انتشلتهم من عرض البحر المتوسط، وهناك القليل من التقارير عن سفن مهاجرين تصل مباشرة إلى مالطا، بحسب رويترز.

وفي علامة على تعاون متنام مع الحكومة الليبية في طرابلس، ضبطت مالطا في سبتمبر الماضي شحنة من العملات الليبية غير الرسمية يعتقد أنها كانت في طريقها إلى قائد القوات المسلحة الليبية خليفة حفتر.

وقالت وسائل إعلام محلية في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه جرى العثور على حاويتين ممتلئتين بالعملات الليبية المطبوعة حديثا في روسيا عندما رست السفينة التي كانت تحمل الأموال في مالطا.

وأشارت رويترز، إلى أن إدارة الجمارك في مالطا لم تعلن عن ضبط الأموال في ذلك الوقت ولم تعلق على الأمر فيما بعد.