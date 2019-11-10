ابتداءً من الغد..تعليق العمل في جميع الأقسام التابعة لإدارة مطار بنينا

ابتداءً من الغد..تعليق العمل في جميع الأقسام التابعة لإدارة مطار بنينا الخطوة جاءت بناء على عدم استجابة الجهات الرسمية

أخبار ليبيا24

أعلن موظفي مطار بنينا الدولي اليوم الإثنين تعليق العمل في جميع الأقسام العاملة في المطار والتابعة لإدارة مطار بنينا الدولي ابتداء من يوم غد الإثنين.

وأوضح موظفي إدارة مطار بنينا الدولي في بيان لهم نشر على الحساب الرسمي لإدارة المطار على “فيسبوك” أن هذه الخطوة جاءت بناء على عدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب موظفي الإدارة.

وكان موظفي إدارة مطار بنينا الدولي طالبوا القيادة العامة للقوات المسلحة بالتدخل في حفظ الأمن ومنع التجاوزات والخروقات الأمنية داخل المطار.

وأكد موظفي إدارة مطار بنينا الدولي في بيان لهم أن الخروقات الأمنية التي حدثت في المطار موثقة لديهم بالصور والفيديوهات.

كما طالب الموظفين بالدعم المالي من الجهات المعنية من حيث أعمال الصيانة والإنشاءات داخل المطار وتسديد الديون المستحقة على إدارة المطار وتفعيل المشاريع المتوقفه.

وأكدوا في بيانهم عن حاجتهم الماسة لعدد كافي من سيارات الإطفاء وأجهزة التفتيش المطابقة للمعايير المعمول بها في باقي المطارات الأخرى.

وأشار الموظفون في ذلك الوقت إلى أنهم سيتجهون للتصعيد تدريجيا في اعتصامهم وقد يصل لإقفال المطار كليا في حالة عدم التجاوب لمطالبهم .