مرصد حقوقي يطالب مجلس الأمن بمحاكمة المتورطين في الهجوم على مركز المهاجرين الأورومتوسطي: الصمت الدولي سببا في استمرار الانتهاكات ضد المدنيين والمهاجرين

أخبار ليبيا 24

طالب المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان محاكمة الجهات المتورطة بالهجوم الجوي على مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، وذلك مع ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط طائرة حربية تابعة لدولة أجنبية بشن ذلك الهجوم المروع، حسب قوله.

وقال المرصد في بيان له، إنّه “ينبغي على مجلس الأمن دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري، والعمل الجاد من أجل تحديد هوية الدولة المتورطة في تنفيذ ذلك الهجوم الشنيع كون أن تلك الممارسات تدخل ضمن إطار جرائم الحرب التي تحرّك المسئولية الجنائية الدولية بحق مرتكبيها”.

وأوضح المرصد، أنّ استمرار صمت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن -بوصفه الضامن الأول لوقف أي انتهاك يهدد حياة الأفراد – يشكّل سببًا مهما لاستمرار الانتهاكات ضد المدنيين والمهاجرين.

وأبرز المرصد الحقوقي الدولي، الحاجة الملّحة للتركيز بشكل أكثر فاعلية على العدالة والمساءلة في ليبيا لمنع مزيد من الجرائم، في ظل استمرار الهجمات المروعة والتي غالباً ما يدفع المدنيون حياتهم ثمنا خصوصاً في طرابلس التي يقطنها أكثر من مليون نسمة، وفق قوله.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي، في نهاية بيانه الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان محاكمة الدولة الاجنبية المتورطة بالهجوم الجوي المروع الذي أسفر عن مقتل 46 مهاجراً وإصابة 130 آخرين في الثالث من شهر يوليو الماضي.

وكان تقرير أعدته الأمم المتحدة في ختام تحقيق سري خلص إلى أن طائرة حربية تابعة لدولة أجنبية شنت هجوماً صاروخياً على مركز احتجاز المهاجرين في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، بحسب ما ذكر موقع “بي بي سي” عربي يوم الأربعاء الماضي.

ونقل موقع “بي بي سي”، عن مصدر وصفته بالعليم بالتحقيق قوله: “إنّ الأدلة بالتحقيق ركّزت على تورط دولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تعلّق على الموضوع رغم مخاطبتها رسميا”.