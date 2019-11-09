في كافة أنحاء ليبيا..انطلاق حملة للتطعيم من مرض الإنفلونزا

أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت إدارة التطعيمات في المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليبيا عن قرب انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا

وأضافت إدارة التطعيمات في المركز عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الحملة ستنطلق السبت المقبل الموافق 16 نوفمبر 2019م

وأوضحت الإدارة أن الحملة تستهدف النساء الحوامل، ومن أعمارهم ( 55 ) سنة فما فوق و مقدمو الخدمة الصحية و الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأشارت إدارة التطعيمات في المركز إلى أن هذه الحملة تستمر لفترة أسبوعين بداية من السبت 16 نوفمبر وحتى الخميس 28 نوفمبر 2019م

وصرح المدير التنفيذي لبرنامج التطعيمات في ليبيا عبدالرحمن بن سعود أن الحملة ستشمل كافة أنحاء ليبيا من خلال مراكز التطعيم.

وشدد بن سعود على ضرورة توجه الفئات المستهدفة من التطعيم لضمان سلامتهم طيلة فصل الشتاء.