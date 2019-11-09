خلو سرت من داء اللشمانيا اللشمانيا مرض جلدي تنقله ذبابة الرمل من القوارض

أخبار ليبيا24 ـ خاصّ

أكد منسق البرنامج الوطني لمكافحة داء اللشمانيا بمنطقة سرت، خلو المدينة من المرض الجلدي الذي أصبح ينتشر بشكل واسع في عدة مناطق بين الليبيين.

واجتمع عميد بلدية سرت “مختار المعداني” يوم الجمعة مع عميد كلية الطب البشري بجامعة سرت، ومنسق البرنامج الوطني لمكافحة داء اللشمانيا بالمنطقة لدكتور “فتحي السنوسي الكاسح”.

وأوضح مكتب الإعلام بالبلدية، أن اللقاء كان مناسبا لبحث ملف مرض اللشمانيا بالمنطقة، وكيفية سُبل علاجه ومكافحته، خاصة بعد توفير الأدوية الخاصة بالمرض، حيث أكد منسق البرنامج الوطني لمكافحة داء اللشمانيا لعميد بلدية سرت خلو المدينة تماما من المرض.

وتناول الاجتماع أيضا متابعة التجهيزات للمؤتمر العلمي الرابع الليبي حول مكافحة العدوى والذي ستحتضنه سرت في شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن مرض اللشمانيا قد انتشر بشكل واسع في عدة مناطق، خاصة في غرب وجنوب ليبيا، والذي تسببه ذبابة الرمل الناقلة للمرض من القوارض إلى البشر.