خلال المائدة المستديرة..الولايات المتحدة تؤكد دعمها وقف القتال الدائر في ليبيا

خلال المائدة المستديرة..الولايات المتحدة تؤكد دعمها وقف القتال الدائر في ليبيا

أخبار ليبيا24

استعرضت جمعية المحامين الأمريكية مع خبراء ليبيين في مجال القانون والدستور الخيارات الممكنة لإيجاد إطار دستوري في المستقبل في ليبيا.

وأكّد نائب رئيس البعثة الأمريكية في ليبيا جوشوا هاريس خلال المائدة المستديرة التي أقيمت مطلع نوفمبر الجاري بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعم الولايات المتحدة لوضع حدّ فوري للقتال الدائر في ليبيا.

وأوضح هاريس – بحسب حساب السفارة الأمريكية في ليبيا على “فيسبوك” – أن بلاده تشدد على إعادة تأسيس العملية السياسية للأمم المتحدة بما من شأنه أن يوفّر مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا لجميع الليبيين.

يشار إلى أن العاصمىة الليبية طرابلس تشهج منذ مطلع أبريل الماضي اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة العربية الليبية وقوات تابعة لحكومة الوفاق عقب إعلان القائد العام المشير خليفة حفتر عملية تطهير العاصمة.