حول حماية الموروث..مصلحة الآثار الليبية تشارك في مؤتمر دولي في روما

حول حماية الموروث..مصلحة الآثار الليبية تشارك في مؤتمر دولي في روما وتم عرض واستعراض أعمال البعثات الأجنبية العاملة في ليبيا

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شاركت مصلحة الآثار الليبية في المؤتمر الدولي بالعاصمة الإيطالية روما بعنوان من التوثيق إلى حماية الموروث الثقافي في ليبيا وتونس.

وتم خلال المؤتمر الذي أقيم في مقر المدرسة البريطانية عرض واستعراض أعمال البعثات الأجنبية العاملة في ليبيا.

وأوضحت مصلحة الآثار الليبية أن مشاركة ليبيا كانت بعنوان “القانون الليبي والآثار” ودور حملة التوعية التي قامت بها المصلحة والتي ألقاها مدير مكتب البعثات الأجنبية بالمصلحة عبدالرحيم الشريف.

وأشارت مصلحة الآثار الليبية إلى أنه كان هناك حضور دولي من أوروبا أمريكا ومندوبين عن منظمة “يونسكو”.