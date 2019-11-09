بين مؤيد ومعارض..أطفال طبرق يحتفلون بالمولد النبوي الشريف شهدت خطب من شيوخ مؤيدين للاحتفال وآخرون يعتبرونها بدعة وينكرونها

أخبار ليبيا 24 – خاص

كغيرها من المدن الليبية، خرج مئات من أطفال طبرق خلال ليلة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بميدان الملك إدريس وسط المدينة للاحتفال بهذه المناسبة.

منابر المساجد في مدينة طبرق خلال خطبة صلاة الجمعة شهدت خطب من شيوخ مؤيدين للاحتفال وآخرون يعتبرونها بدعة وينكرونها.

أطفال طبرق و ببرائتهم خرجوا وهم يحملون قناديلهم المضيئة الملونة وطافوا بميدان الملك إدريس وسط المدينة وهم يرددون الأناشيد الدينية يشاركهم أولياء أمورهم.

وكان خطيب مسجد الملك إدريس، عبدالمطلوب ارحومة حذر ظهر الجمعة من مشاركة الفتيات هذا الاحتفال وحضورهن للميدان منعا للاختلاط.

وطالب ارحومة النساء الكبيرات في السن والأطفال بالحضور إلى الميدان الذي تزين بالأنوار للمشاركة في هذا الاحتفال الديني الكبير بمناسبة مولد الرسول الكريم.

ونقل نشطاء من مدن ليبية عدة في شرق البلاد وغربها وجنوبها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لاحتفال أهالي وسكان تلك المدن بمناسبة المولد النبوي وطقوس تلك المدن المعتادة خلال هذه المناسبة.