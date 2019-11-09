بوصفه بـ”الترهوني” الفاسد المصاب بالوباء الوهابي .. زوبية يهاجم رئيس أوقاف الوفاق لتحريم الاحتفال بالمولد

أخبار ليبيا 24 – خاص

انتقد جمال زوبيه، مدير إدارة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام سابقا، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، محمد العباني، على خلفية تعميم منشور على الخطباء يحذر من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

زوبية قال ، في تغريدة له، اليوم السبت، إن الثقافية الوهابية الخبيثة غزت العقول المريضة المضطربة في ليبيا وتتحكم فيها عن بعد بفعل المال الفاسد والتطميع بالعمرة والحج.

وأضاف أن الفكر الوهابي جلب هذه العقول الفاسدة التي لاعلاقة لها بما يجري في الوطن، بحسب تعبيره.

زوبية اعتبر رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية “ترهوني فاسد ومصاب بالوباء الوهابي، فماذا تتوقعون منه، وتشتكوا من تأخر الحسم والنصر”.