بسبب عمليات السطو المسلح .. شركة السهم توقف خط طرابلس مصراتة حيث يتعرض الركاب المتجهين نحو مطار مصراتة إلى عمليات سطو مكررة

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة السهم عن توقف خط طرابلس مطار مصراتة مؤقتا ابتداء من أمس الجمعة.

وادعت الشركة في تدوينة عبر موقع “فيسبوك” أنها الآن بصدد البدء في تشغيل الخط الأول في مشروع حافلتي كخط تسييري من مجموع ستة خطوط سيتم تشغيلها كمرحلة أولى والذي بدأ تسيير الحافلات فيه على مدار اليوم لتدريب السائقين وحساب زمن التقاطر، بالإضافة إلى معرفة نوع العوائق وساعات الذروة والإشارة الى أماكن الازدحام.

يشار إلى أن إيقاف الشركة لهذا الخط يأتي بسبب عمليات السطو المسلح والسرقة التي يتعرض لها الركاب على طريق طرابلس مصراتة من جهة القره بوللي وزليتن، حيث يتعرض الركاب المتجهين نحو مطار مصراتة إلى عمليات سطو مكررة بسبب الفوضى التي تعيشها ليبيا، وغياب الأمن في معظم المناطق.