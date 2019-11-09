باشاغا يدعو الولايات المتحدة لوقف التدخل الروسي في ليبيا باشاغا يقول إن التدخل الروسي في ليبيا صب الوقود على النار

أخبار ليبيا24

اتهم وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة روسيا بتأجيج القتال المستمر لأشهر في العاصمة طرابلس، وذلك لتمديد نفوذها على إنتاج النفط الليبي، داعيًا الولايات المتحدة الأمريكية إلى تكثيف الجهود لحل النزاع.

وقال فتحي باشاغا، في تصريحات أوردتها شبكة بلومبرغ الإعلامية، اليوم السبت، وترجمتها أخبار ليبيا24، إن التعاون في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة والذي أدى إلى سلسلة من الغارات الجوية المدمرة على داعش في سبتمبر لازال مستمراً، لكن الحرب التي شنها قائد الجيش الوطني خليفة حفتر وفرت أرضاً خصبة للمنظمة الإرهابية لإعادة التجمع من جديد.

وذكر باشاغا، أن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإقناع القوى الإقليمية التي تدخلت على جانبي الصراع بالتراجع قد تعقدت، بسبب تزايد نشر المرتزقة الروس الذين يقاتلون الآن إلى جانب قوات الجيش الوطني، على خطوط المعركة قرب طرابلس.

وقال باشاغا، “تم توظيف المرتزقة من قبل مجموعة فاغنر، برئاسة يفغيني بريغوزين، وهو شريك للرئيس فلاديمير بوتين”.

وأضاف، باشاغا أن “تدخّل الروس صب الوقود على النار وتعزيز الأزمة بدلاً من إيجاد حل”، مشيرًا إلى أن الدليل على ذلك هو نشر فاغنر في ليبيا. وقال، “إن فاغنر أرسلت إلى سوريا من قبل ووسط إفريقيا، وأينما حلت يحدث الدمار”.

وبعد اتهامه لروسيا بدعم الجيش الوطني، عاد باشاغا ليتهمها مرة أخرى، بالسعي لاستعادة السلطة إلى فلول النظام السابق، وتعزيز نفوذها في أفريقيا وعلى الجهة الجنوبية لأوروبا.

ونفت روسيا بشكل رسمي وجود مقاتلي فاغنر في ليبيا، الذي تحدث عنه وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق.

وقال باشاغا، إن “على الولايات المتحدة التزام أخلاقي وقانوني، تجاه ليبيا”، مضيفًا أنها كانت شريكًا قويًا في إسقاط النظام القديم ويجب أن تتعاون مع حكومة الوفاق لاستعادة الاستقرار والأمن.

وأضاف، “ندعو الولايات المتحدة إلى لعب دور فعال، ونحن على استعداد للتعاون الكامل مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة”.