الشاطر يمدح مسؤولًا أمريكيًا الشاطر: أشعر بالخجل من مسؤولين يقولون إنهم ليبيون ووطنيون

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

أعرب عضو مجلس الدولة “عبدالرحمن الشاطر” عن خجله من المسؤولين في ليبيا وتحديدا حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي، معتبرًا أن هناك شخصيات ودول أجنبية، أصبحت أكثر حرصًا على مصالح ليبيا منهم.

وقال الشاطر، الذي طالما انتقد أداء حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي، في تغريدة على تويتر، “دولة يتم الاعتداء على عملتها لغرض تمويل الحرب عليها وإرباك إصلاحاتها الاقتصادية ومن في حكومتها ومصرفها المركزي وأجهزتها الرقابية يلوذون بالصمت في حين تضبطها دولة مالطا ويتحدث عنها المبعوث الأمريكي السابق”، وذلك في إشارة إلى العملة الليبية المطبوعة في روسيا لصالح مصرف ليبيا المركزي البيضاء.

وتساءل الشاطر، “أيهم أحرص على مصلحة ليبيا هم أم مسؤولينا؟ عجبي!”

وأضاف، “للأسف جوانثان واينر، المبعوث الأمريكي السابق لليبيا، أظهر أكثر فهما وحرصا على مصلحة ليبيا من مسؤولين ليبيين يقولون إنهم ليبيون ووطنيون”.

وقال، “أشعر بالخجل لهم ومنهم، حسبنا الله فيهم وفي حرصهم الرخيص على المنصب”.