السراج يدعو الكبير للتصدي للعملة المطبوعة بروسيا ومنع طباعتها وإصدارها السراج يحذر المصارف التجارية من تداول العملة الروسية أو قبولها والتعامل بها

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، محافظ مصرف ليبيا المركزي للتصدي للعملة المطبوعة في روسيا التي وصفها بـ”المزيفة”، ومنع طباعتها وإصدارها، بحكم اختصاصاته وعملا بنص قانون المصارف.

وحذر السراج في بيان تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه مخاطبا محافظ المصرف المركزي، المصارف التجارية من تداول هذه العملة أو قبولها أو التعامل بها على أي وجه، وتنبيه وتوعية المواطنين لخطورة حيازتها كونها عملة زائفة يعاقب عليها القانون، حسب قوله.

وجدد السراج، تأكيده على أن عملية طباعة النقود خارج الإطار الذي رسمه القانون يعد تقليدا للنقود الوطنية المتداولة في البلاد، ويعاقب القوانين مرتكبيها بجريمة تزييف النقود المنصوص عليها في قانون العقوبات، فضلا إلى أثارها السلبية الخطيرة على الاقتصاد القومي، وأنها تعد إجهاضا لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي باشرت حكومة الوفاق تنفيذه.

وقال رئيس المجلس الرئاسي: إن “الأمر يقتضي من المصرف المركزي اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على استقرار العملة الوطنية ومواجهة خطر طباعة العملة خارج الأطر القانونية النافذة وإبلاغ مجلس الوزراء بما يتخذ من إجراءات بالخصوص”، وفق البيان.

وذكر البيان، أن مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني قد ناقش في اجتماعه المنعقد في الثاني من أكتوبر الماضي، الآثار السلبية المترتبة على طباعة النقود التي قام بها المصرف المركزي الموازي في مدينة البيضاء خارج السياق القانوني الذي حدده قانون المصارف.

وكانت بيانات جمركية روسية، قد كشفت أن المصرف المركزي في البيضاء قد كثف من عمليات تسليم الأوراق النقدية الجديدة من روسيا هذا العام، وأظهرت البيانات التي حصلت عليها وكالة “رويترز”، أن نحو 4.5 مليار دينار ليبي (3.22 مليار دولار) أرسلت في أربع شحنات من فبراير إلى يونيو الماضي.