الأوضاع في ليبيا على رأس مناقشات الخارجية الأمريكية وفرنسا وإيطاليا

بحث آخر التطورات في الشرق الأوسط خلال زيارته المقررة

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أخبار ليبيا 24  

كشفت مصادر في الخارجية الأمريكية عن زيارة مرتقبة لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى “ديفيد شنكر” إلى كل من فرنسا وإيطاليا.
وذكرت المصادر أن تطورات الأوضاع في ليبيا ستكون على رأس القضايا التي سيُناقشها ديفيد خلال زيارته إلى روما، مع كبار المسؤولين هناك.

وأشارت ذات المصادر إلى أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى سيبحث آخر التطورات في الشرق الأوسط خلال زيارته المُقررة إلى فرنسا.

ومن المُتوقع أن يبدأ ديفيد شنكر رحلته في الثامن عشر من نوفمبر الجاري وستستمر حتى الـثانيوالعشرين من ذات الشهر، وفقاً لما ذكرته المصادر بالخارجية الأمريكية.

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