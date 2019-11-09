أمن منفذ إمساعد تضبط سائقي شاحنات مصرية حاولوا الهروب من دفع رسوم المبيت

أمن منفذ إمساعد تضبط سائقي شاحنات مصرية حاولوا الهروب من دفع رسوم المبيت حاولوا المبيت دون دفع ما عليهم من رسوم

أخبار ليبيا24

كشف مكتب إعلام مديرية أمن منفذ إمساعد البري أن سائقي شاحنات مصرية حاولوا الهروب من رسوم المبيت ليلة امس السبت داخل المنفذ.

وأوضح مكتب الإعلام عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن السائقين حاولوا المبيت دون دفع ما عليهم من رسوم.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن رجال الامن تفطنوا لهم وعلى الفور تم اتخاذ ما يلزم معهم من إجراءات وجعلهم يدفعواً رسوم المبيت .

وأكد مكتب إعلام مديرية أمن منفذ إمساعد البري أن رسوم المبيت يفرض على الجميع دون استثناء بما فيها الشاحنات الليبية.