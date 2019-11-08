وكيل تعليم الوفاق: هناك لجان لدراسة مقترحات زيادة الرواتب..وقيم علاوة الحصص وصلت لبعض المراقبات

وكيل تعليم الوفاق: هناك لجان لدراسة مقترحات زيادة الرواتب..وقيم علاوة الحصص وصلت لبعض المراقبات القيم المالية لعلاوة الحصص وصلت لحسابات أغلب مراقبات التعليم

أخبار ليبيا24

قال وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني محمد أبو بكر إن هناك لجان مختصة تدرس حاليا في مقترحات زيادة رواتب موظفي القطاع العام.

وأضاف أبو بكر في تصريح له على هامش اعتماد كل من نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثاني أن وزارة التعليم على تنسيق دوري ومستمر مع تلك اللجان.

وحول علاوة الحصص أفاد وكيل الوزارة أن القيم المالية لعلاوة الحصص وصلت لحسابات أغلب مراقبات التعليم وأن هناك مناطق أخرى ستصلها القيم المالية خلال فترة قريبة جدا.

وأشار أبوبكر إلى أن هناك مقترحًا يدرس حاليا يتعلق بإدخال القيمة المالية لعلاوة الحصص من ضمن الرواتب الشهرية للمعلمين والمعلمات.

وذكر أن معظم المدارس في عدة مراقبات تعليمية قد دخلت أسبوعها الدراسي الرابع ، وأن وزارة التعليم على تواصل يومي مع كافة المراقبات التعليمية.

ولفت إلى أن الوزارة على تواصل مع المراقبات التعليمية بالمنطقة الجنوبية لإعادة فتح أبواب المدارس وخاصة بعد الانطلاق في دراسة مقترحات زيادة الرواتب لجميع موظفي القطاع العام.