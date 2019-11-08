مذكرة تفاهم بين هيئة السلامة الوطنية بطرابلس ووزارة الداخلية الفرنسية اللقاء على هامش الملتقى الفرنسي الليبي في مجال الدفاع المدني

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وقع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا الخميس مذكرة تفاهم بين هيئة السلامة الوطنية ووزارة الداخلية الفرنسية.

وتشمل المذكرة التي وقعها باشاغا خلال لقائه السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بمقر السفارة في تونس، التدريب على الإطفاء والسلامة المدنية، والإنقاذ، وعدد من المجالات الأمنية الأخرى.

ونوقش أيضًا خلال اللقاء على هامش الملتقى الفرنسي الليبي في مجال الدفاع المدني التعاون المشترك بين وزارة الداخلية الليبية والداخلية الفرنسية وتحديدا في مجال السلامة الوطنية.

وافتتح الملتقى بحضور عدد من الشركات الفرنسية العالمية المتخصصة في مجال إصدار الجوازات والبطاقات الشخصية والطائرات والدفاع المدني والمستشفيات الميدانية.

وعلى هامش الملتقى عقد اجتماع مع الشركات الفرنسية وذلك لتبادل الخبرات والتجارب الأمنية.