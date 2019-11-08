قوات الجيش ترصد نصب أنظمة للدفاع الجوي لقوات الوفاق الاستخبارات العسكرية رصدت نصب أنظمة الدفاع الجوي في عدد من مناطق طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن قائد عسكري بارز في بقوات الجيش الوطني، أن مدفعية استهدفت بمنطقة الكريمية، مخازن أسلحة وذخائر للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، إضافة لتدمير تحصينات المسلحين، في مناطق أخرى تتمركز فيها المجموعات المسلحة.

القائد العسكري أوضح في تصريح لصحيفة “الاتحاد” أن الاستخبارات العسكرية رصدت نصب أنظمة الدفاع الجوي في عدد من مناطق طرابلس.

ولفت القائد العسكري إلى أن عمليات الرصد، تم تحديد مواقعها وضربها، عبر عمليات نفّذها سلاح الجو، في الأيام الماضية، مؤكدا أن الجيش أفشل كل المحاولات التي تعمل عليها المجموعات المسلحة، لنصب أنظمة الدفاع الجوي.