سلة النصر تتأهل للمرحلة الثانيه للتصفيات الأفريقية

أخبار ليبيا24- خاص

أكدت إدارة نادي النصر أنها تلقت اتصالا هاتفيا من الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة السلة جمال مفتاح الذي أفاد بأن الاتحاد الأفريقي منح فريق النصر البطاقة البيضاء للمشاركة في المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية للأندية .

وجاء هذا الاختيار بعد المستوى الفني الجيد الذي قدمه النصر في تصفيات المرحلة الأولى.

وتمنح البطاقة البيضاء لأفضل فرق في المركز الثالث على مستوى المجموعات.

يشار إلى أن التصفيات الأفريقية في مرحلتها الثانية ستقام في دولة الكاميرون