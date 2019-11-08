زيادة القدرة الإنتاجية بحقل النافورة إنتاج حقل النافورة النفطي يرتفع إلى 3801 برميل يوميًا

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة تعزيز معدلات الإنتاج في حقل النافورة النفطي المستخدم من قبل شركة الخليج العربي للنفط.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن زيادة الإنتاج تأتي تنفيذًا لبرنامج العمل المستهدف ضمن الميزانية الاستثنائية المعتمدة.

وأوضحت، أن شركة الخليج العربي للنفط قامت بتنفيذ عملية تنشيط للبئر (واي-01) بحقل النافورة.

وأضافت، أن إنتاج البئر ارتفع إلى 200 برميل يوميًا بعد عملية التنشيط، حيث أصبح معدل الإنتاج الحالي لحقل النافورة 3801 برميل يوميًا أي بزيادة قدرها 3601 برميل في اليوم.