تكلف عقيد مصطفى أبو تالولة آمرًا للكتيبة 199 مشاة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كلف قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، عقيد مصطفى مسعود أبو القاسم أبو تالولة، آمرًا للكتيبة 199 مشاة .

وأصدر حفتر، القرار رقم (452) لسنة 2019م بتكليف أبو تالولة، والذي يحمل رقم عسكري (16395)، آمرًا للكتيبة .

ونص القرار على إلغاء الكتيبة 624 وضمها للكتيبة 199 مشاة بكامل عتادها وأفرادها بقيادة عقيد مصطفى أبو تالولة، والشيخ الجيلاني الداهش آمر عمليات محور المطار .

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي انطلاق عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.