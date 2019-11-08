بنغازي تحتفي بالمولد النبوي وإقبال كبير على الأسواق مواطن: الأسعار تميل إلى الارتفاع ومع ذلك لاحظت إقبال الناس على شراء لوازم المولد

أخبار ليبيا 24 – خاص

تشهد أسواق مدينة بنغازي خلال هذه الأيام ازدحاما شديدا من قبل المواطنين إقبالا على شراء المصابيح والألعاب لأطفالهم بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وتحتفل بنغازي كغيرها من المدن الليبية بذكرى المولد النبوي الذي يصادف ليلة الجمعة ونهار السبت، حيث يخرج الأطفال إلى الشوارع، وتكتظ الأزقة بالزوايا الصوفية منشدين مدائح وقصائد نبوية.

وتعيش المدينة ليلة مضيئة بالقناديل، ويتميز الكثير من أهالي بنغازي بقيامهم ببعض الطقوس والعادات الاجتماعية خلال هذه المناسبة، وتتعدّد مظاهر السعادة والبهجة في المدينة، وتزداد الرغبة في تعظيم هذا اليوم الذي ولد فيه سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

ورصدت وكالة أخبار ليبيا 24 رأي أحد المواطنين حول إقبال الناس على الأسواق وأسعار المصابيح والألعاب، قائلا: إن “المعروض كثير هذا العام لكن الأسعار تميل إلى الارتفاع، ومع ذلك لاحظت إقبال الناس على شراء لوازم المولد من قناديل وألعاب وغيرها”.

وتحدث المواطن عن ما يقوم به من طقوس وعادات في هذه المناسبة، أضاف قائلا: “كعادة عامة أبناء بلدي، نتناول الأكلة الشعبية المعروفة بالعصيدة، مع زيارة الوالدين أو بعض الأقارب، أما الأطفال فليلة المولد هي فسحة لهم للعب الجماعي صحبة قناديلهم كالعادة”.

وفي هذا الشأن، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الخميس، أن يوم السبت المقبل الموافق التاسع من نوفمبر الجاري هو عطلة رسمية لمناسبة المولد النبوي الشريف وفق قراره رقم (1299) لسنة 2019.

ونص قرار المجلس بالخصوص على أن تكون العطلة في كافة المؤسسات والهيئات العامة، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2010.