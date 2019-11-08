الظواهر السلبية يضبط شخصين يمتهنان صناعة الخمور المحلية في منطقة الصابري

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أكد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أن عناصر الجهاز تمكنوا من ضبط شخصين يمتهنان صناعة الخمور المحلية في منطقة الصابري.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه بعد التحري ودقة المعلومات تمكن عناصر الجهاز من مداهمة منزل بمنطقة الصابري شارع مصرف الوحدة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تم إلقاء القبض على شخصين الأول يدعى “س م” والثاني “أ س” كانوا يستخدمون منزلهم لبيع الخمور وصناعتها.

ولفت المكتب الإعلامي في الجهاز إلى أنه تمت مصادرة المعدات وإحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص بتهمة صناعة وبيع الخمور.